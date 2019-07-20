Усика хотят задвинуть на вторые роли: промоутер высказался о будущем бое украинца
Дебютный бой украинца в хэвивейте хотят поставить в андеркарте поединка Геннадия Головкина
В интервью Boxing Social промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал, когда украинец может вернуться на ринг 14 сентября. Но для усика уготована роль не совсем по статусу. Промоутер планирует, что дебют Усика в хэвивейте состоится на разогреве боя казахстанца Геннадия Головкина.
Соперником Усика станет камерунец Карлос Такам, украинец должен был встретиться с ним еще 25 мая, но поединок был отменен из-за травмы Александра.
К слову, в писке потенциальных соперников Головкина значится еще один украинец Сергей Деревянченко. Ранее сообщалось, что Сауль Альварес должен встретиться с Сергеем Деревянченко, но позже IBF отозвала свое требование.
Ранее сообщалось, что Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на горе Ай-Петри. Фотографии из Крыма были опубликованы в Instagram. "Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", – говорится в подписи к фото.
Также мы писали, что бывший тренер Кличко назвал главную угрозу для Усика в супертяжах. Джеймс Али Башир оценил шансы украинца в поединках против лучших бойцов самого престижного дивизиона. "У Усика не будет проблем с Уайлдером, – считает Джеймс Али Башир. – Когда ты обладаешь такими умениями, как у Александра, небеса – не предел. Думаю, больше всего проблем Усику доставит Тайсон Фьюри".
Смотрите "свежую" тренировку начинающего супертяжа Усика
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Усика хотят задвинуть на вторые роли: промоутер высказался о будущем бое украинца". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лучше избегать Усика: промоутер предостерег претендента на чемпионский пояс
Диллиан Уайт встретится с Оскаром Ривасом за временное чемпионство WBC в хэвивейте
Бывший тренер Кличко назвал главную угрозу для Усика в супертяжах
Джеймс Али Башир оценил шансы Усика в поединках против лучших бойцов самого престижного дивизиона
"Усик оставит Руиса в дураках. И даже Уайлдера": предсказания последней жертвы украинца
Британец Беллью, нокаутированный Усиком, предрекает ему серию триумфов в супертяжах: "Потому что он не устает"