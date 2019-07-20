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Усика хотят задвинуть на вторые роли: промоутер высказался о будущем бое украинца

20 июля, 12:22

Дебютный бой украинца в хэвивейте хотят поставить в андеркарте поединка Геннадия Головкина

Александр Усик
Александр Усик. Фото: K2 Promotions

В интервью Boxing Social промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал, когда украинец может вернуться на ринг 14 сентября. Но для усика уготована роль не совсем по статусу. Промоутер планирует, что дебют Усика в хэвивейте состоится на разогреве боя казахстанца Геннадия Головкина.

Соперником Усика станет камерунец Карлос Такам, украинец должен был встретиться с ним еще 25 мая, но поединок был отменен из-за травмы Александра.

К слову, в писке потенциальных соперников Головкина значится еще один украинец Сергей Деревянченко. Ранее сообщалось, что Сауль Альварес должен встретиться с Сергеем Деревянченко, но позже IBF отозвала свое требование.

Ранее сообщалось, что Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на горе Ай-Петри. Фотографии из Крыма были опубликованы в Instagram. "Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", – говорится в подписи к фото.

Также мы писали, что бывший тренер Кличко назвал главную угрозу для Усика в супертяжах. Джеймс Али Башир оценил шансы украинца в поединках против лучших бойцов самого престижного дивизиона. "У Усика не будет проблем с Уайлдером, – считает Джеймс Али Башир. – Когда ты обладаешь такими умениями, как у Александра, небеса – не предел. Думаю, больше всего проблем Усику доставит Тайсон Фьюри".

Смотрите "свежую" тренировку начинающего супертяжа Усика


Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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Тег бокс, Александр Усик, Геннадий Головкин, Карлос Такам, Эдди Хирн

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Сегодня|Спорт

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