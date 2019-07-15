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Легендарного боксера из Зала славы насмерть сбила машина

15 июля, 23:07

Пернелл Уитакер завоевывал Олимпийское "золото" и становился абсолютным чемпионом мира в профессионалах

Пернелл Уитакер
Пернелл Уитакер. Фото: Getty Images

Вчера поздно вечером, 14 июля, в курортном городе Верджиния-Бич в штате Виргиния автомобиль сбил члена Зала боксерской славы 55-летнего Пернелла Уитакера. По приезду на место ДТП полиция обнаружила тело без признаков жизни. Водитель, который был за рулем злосчастного автомобиля, остался на месте происшествия.

В любителях Пернелл завоевал серебро на чемпионате мира 1982 года, в 1983-м победил на Панамериканских играх, а в 1984 году привез домой золотую медаль Олимпиады в Лос-Анджелесе, победив в финале пуэрториканца Луиса Ортиса.

Уитакер за профессиональную карьеру сколотил рекорд 40-4-1, 17 KO. Левша выступал в легкой (до 61,2 кг), суперлегкой (до 63,5 кг), полусредней (до 66,7 кг) и первой средней (до 69,9 кг) весовых категориях. Владел поясами IBF, WBC и WBA, становился абсолютным чемпионом в 1990 году.

По мнению большинства авторитетных изданий о боксе, Уикатер входит в топ-20 лучших боксеров XX века, и в свое время считался многими лидером рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Ранее мы писали, что умер другой легендарный боксер из Зала славы. Панамец Эусебио Педроса 19 раз защищал чемпионский титул.

Международный зал боксерской славы – это зал славы и музей бокса в Канастоте, Нью-Йорк, США, созданный, чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в этот вид спорта. Боксер может быть включён в Зал славы спустя 5 лет после завершения карьеры. Напомним, что в прошлом году в Международный зал боксерской славы был принят Виталий Кличко:

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