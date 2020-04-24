Легендарный американский боксер возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон объявил о желании вернуться на ринг. Кстати, друг "Железного майка" по производству конопли позарился на стадион "Барселоны".

"На прошлой неделе я тренировался в перчатках. Это тяжело, тело болит. Я тренировался и пытался вернуться на ринг. Хочу набрать форму, чтобы проводить выставочные матчи. Я собираюсь снова посещать зал, чтобы набрать форму и проводить бои по три-четыре раунда для благотворительности и других подобных вещей. Хочу помочь бездомным и пострадавшим от наркотиков людям вроде меня", – рассказал 53-летний американец во время прямого эфира в Instagram

За карьеру Тайсон провел 58 боев и одержал 50 побед. Последний поединок американца в статусе профессионала состоялся в 2005 году.

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Видео: Twitter

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