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Легендарный американский боксер возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг

24 апреля, 20:28

Максим Перепелица

Майк Тайсон планирует проводить выставочные матчи по три-четыре раунда

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон объявил о желании вернуться на ринг. Кстати, друг "Железного майка" по производству конопли позарился на стадион "Барселоны".

"На прошлой неделе я тренировался в перчатках. Это тяжело, тело болит. Я тренировался и пытался вернуться на ринг. Хочу набрать форму, чтобы проводить выставочные матчи. Я собираюсь снова посещать зал, чтобы набрать форму и проводить бои по три-четыре раунда для благотворительности и других подобных вещей. Хочу помочь бездомным и пострадавшим от наркотиков людям вроде меня", – рассказал 53-летний американец во время прямого эфира в Instagram

За карьеру Тайсон провел 58 боев и одержал 50 побед. Последний поединок американца в статусе профессионала состоялся в 2005 году.

Читайте, как в соцсетях Усик позвал подписчиков в кулак. Также фигуристку Баюл в Instagram назвали принцессой, а Беленюк вспомнил, как его неудачно приземлил соперник.

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Смотрите, как Майк Тайсон тренировался с теннисисткой Сереной Уильямс

Видео: Twitter

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бокс боксер Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

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