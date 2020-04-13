Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спорта

Фигуристку Баюл в Instagram назвали принцессой, а Беленюк вспомнил, как его неудачно приземлил соперник

Пока практически весь мировой спорт замер из-за ситуации с коронавирусом, атлеты активизировались у себя в соцсетях. Мы собрали самое интересное от звезд украинского спорта в Instagram за минувшие сутки.

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Украинский боксер Александр Усик в компании с певцом Владимиром Дорошем на фоне бильярдного стола поздравил своих подписчиков с Вербным Воскресеньем. "Мира, добра, улыбок. По отдельности мы никто, когда мы в кулаке – мы сила. Если мы станем кулаком, мы победим все, что бы к нам не пришло", – утверждает Усик.

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Бронзовая призерка Олимпиады-2016 гимнастка Анна Ризатдинова обратилась к своим фолловерам за советом: "Друзья, а вот в сериалах я абсолютно не сильна. Напишите, какие вы смотрели?". Среди прочих, подписчики рекомендуют Анне сериалы "Корона", "Почему женщины убивают" и "Поймать Кайдаша".

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Борец и депутат в одном лице Жан Беленюк вспомнил, как впервые стал призером взрослого чемпионата Европы в Белграде. "Это произошло в 2012 году. В поединке за "бронзу" соперник неудачно приземлил меня себе на голову и не смог продолжить поединок (в дальнейшем с ним было все хорошо). Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь", – умничает Жан.

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Первая олимпийская чемпионка независимой Украины 42-летняя фигуристка Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, показала поклонникам свое новое весеннее платье и зубастую улыбку своей 4-летней дочки Софии. "Оксана, вы – принцесса", – пишут ей болельщики в комментариях.

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19-летняя одесская теннисистка Даяна Ястремская поделилась в Instagram милой фотографией, призвав подписчиков ценить текущие мгновения. "Жизнь – это не то,что происходит с тобой, это то, что ты способен создать в это непростое для всех время! Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой, ведь изоляция – лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень!" – пишет Даяна.

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А чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина похвасталась огромным шоколадным зайцем, которого получила в подарок на католическую Пасху. "Обожаю шоколад", – призналась велосипедистка.

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Ранее мы писали, что бывший полузащитник "Динамо" Алиев обнародовал результат своего теста на коронавирус. Он оказался отрицательным, после чего Александр воскликнул: "Свои языки засуньте подальше. Не дождетесь!"

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