Новый конкурент для порносайта: друг "Железного майка" по производству конопли позарился на стадион "Барселоны"

Алки Дэвид отметил, что уже контактировал с "Барселоной"

Каталонская "Барселона" заявила о готовности продать права на название своей 100-тысячной арены на один сезон, чтобы на вырученные деньги помочь Каталонии в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что в покупке прав заинтересовался порносайт. Теперь же, название стадиона хочет купить и бизнес-партнер знаменитого в прошлом боксера-профессионала Майка Тайсона по производству конопли Алки Дэвид.

"Мы начали контактировать с "Барселоной" в начале недели и надеемся, что сделка состоится" – заявил Алки Дэвид изданию The Sun.

Эксперты оценивают возможные доходы от сделки в 36 миллионов евро в год. Дэвид сообщил, что уверен в скором заключении сделки. Состояние бизнесмена оценивается в 2,6 миллиарда фунтов.

Реклама

Читайте также: Месси, потерпи еще! Игроков "Барселоны" попросят о новых сокращениях зарплаты

Ранее мы писали, что клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Банкротство гранду испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента клуба Виктор Фонт.

Смотрите, как "Барселона" на "Камп Ноу" обыгрывала дортмундскую "Боруссию"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама