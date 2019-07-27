Легендарный боксер пострадал от банды вооруженных грабителей

На Хулио Сезара Чавеса совершено вооруженное нападение

Хулио Сезара Чавес (старший). Фото: Instagram

Мексиканская легенда и чемпион мира в трех весовых категориях, 57-летний Хулио Сезар Чавес-старший стал жертвой вооруженного ограбления в Мехико, куда прибыл для работы боксерским аналитиком на телевидении.



"Я только что стал жертвой нападения, после того, как к моей голове приставили пистолет. У меня выхватили часы и забрали цепочку. Без сомнений, на секунду я попрощался с жизнью", – заявил Чавес после инцидента.

Ограбление произошло в нескольких километрах от международного аэропорта Мехико. Машину боксера заблокировал мотоцикл, после чего было совершено нападение.

Также пострадал член команды Чавеса Хорхе Пенья. У него отобрали часы и мобильный телефон. Два года назад преступниками был застрелен брат боксера Рафаэль Чавес.

Кстати, Ломаченко оценил свои шансы в бою против Фьюри. Украинский чемпион считает, что после шести раундов Тайсон попадет в него.

Также добавим, что Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева.

Смотрите тренировку Василия Ломаченко в Таиланде:



Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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