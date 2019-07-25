Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере

Украинский боксер почтил память Максима Дадашева

Максим Дадашев. Фото: Instagram

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева, который скончался после травм, полученных на ринге. Напомним, что 19 июля Дадашев участвовал в поединке с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации.

24 Лип 2019 р. о 2:14 PDT INSTAGRAM (@lomachenkovasiliy)

"Скорбим", – написал Ломаченко в Instagram.

Добавим, что после после боя, остановленного его тренером в 11 раунде из-за опасения за жизнь спортсмена, боксера увезли в больницу. Там у него обнаружили кровоизлияние в мозг. Доктора сделали трепанацию черепа, после чего дали неприятный, но не фатальный прогноз, что боксер пробудет в медицинском заведении еще несколько месяцев. Через три дня Дадашев скончался от остановки сердца.

Также отметим, что Александр Усик выразил свои соболезнования близким российского боксера Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих. Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко:





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