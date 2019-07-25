Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере

25 июля, 10:00

Украинский боксер почтил память Максима Дадашева

Максим Дадашев
Максим Дадашев. Фото: Instagram

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева, который скончался после травм, полученных на ринге. Напомним, что 19 июля Дадашев участвовал в поединке с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации.

INSTAGRAM (@lomachenkovasiliy)

"Скорбим", – написал Ломаченко в Instagram.

Добавим, что после после боя, остановленного его тренером в 11 раунде из-за опасения за жизнь спортсмена, боксера увезли в больницу. Там у него обнаружили кровоизлияние в мозг. Доктора сделали трепанацию черепа, после чего дали неприятный, но не фатальный прогноз, что боксер пробудет в медицинском заведении еще несколько месяцев. Через три дня Дадашев скончался от остановки сердца.

Также отметим, что Александр Усик выразил свои соболезнования близким российского боксера Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих. Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Максим Дадашев

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Он – клоун. И его отец – клоун": Ломаченко ответил семейке, которая угрожает его "убить"

Вчера, 13:21

Лопес хочет драться с украинским Хайтеком за четыре пояса. Отец американца предрекает нокаут за три раунда

В футбол – кулаками! Усику прилетела "ответка" от Ломаченко

23 июля, 00:00

Звезды украинского бокса устроили баттл нокаутирующих ударов по "девяткам" на поле в Лондоне

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Почему снятся кошмары?

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Пластические хирурги научились делать кубики пресса

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Как выбрать идеальную позу для сна

Какие натуральные соки самые полезные?

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

22 июля, 20:04

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь