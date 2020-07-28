Легендарный Холифилд нашел подходящую песню для тренировок с Кличко

44-летний боксер-супертяж Владимир Кличко, который завершил карьеру, не собирается покидать любимый вид спорта. Уже почти два месяца Кличко занимается с Эвандером Холифилдом – бывшим чемпионом мира, решившим вернуться в спорт.

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Сначала украинский спортсмен больше помогал 57-летнему американцу в ринге в качестве боксера. Большие парни даже проводили спарринги.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Однако этому Владимиру показалось мало, и он уже чувствует себя полноценным тренером, хотя и не афиширует это. Минувшей ночью Холифилд поделился на своей страничке в Instagram видео занятий под руководством Кличко-младшего. Причем к ролику Эвандер подобрал боевую песню о легендарности. Такую же он сделал и подпись:

"Чемпионы приходят и уходят, а чтобы быть легендарным, ты должен иметь сердце".

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Встречу Холифилда с Тайсоном ожидают на ринге осенью. Эвандер был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью, еще один бой признали несостоявшимся. Последний поединок Холифилд провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

57-летний Холифилд решил вернуться на ринг и провести несколько боев для благотворительности. Кроме украинца, к возвращению на ринг Эвандера готовит бывший чемпион мира в двух весовых категориях и призер Олимпиады-1996 Антонио Тарвер.

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