Онлайн боя Ломаченко – Линарес

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Онлайн первого для Василия боя в новой весовой категории, яркие фото, комментарий и счет поединка по раундам

 


В ночь с субботы на воскресенье чемпион WBO по втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко проведет свой первый бой в более высоком дивизионе – легком весе (до 61,2 кг). Соперник – лидер легкого веса Хорхе Линарес из Венесуэлы, который владеет титулом WBA. Бой Ломаченко – Линарес начнется около 04:00 по киевскому времени.

Ломаченко до поединка в легком весе становился чемпионом в двух более низких дивизионах. В случае победы, Василий станет первым в истории профи-бокса боксером, который смог взять чемпионский пояс в трех разных весовых категориях всего за 12 поединков.

Ломаченко – Линарес: послужной список. Василий Ломаченко перешел в профи в 2013 году, имея за плечами сотни поединков в любительском боксе и по два титула чемпиона мира и олимпийского чемпиона. Для 30-летнего Ломаченко бой против Линареса станет 12-м в профи-карьере, украинец одержал 11 побед и потерпел одно поражение (в 2014 году от Салидо разделенным решением судей).

32-летний Хорхе Линарес из Венесуэлы возглавляет рейтинг боксеров легкого веса. В его активе 47 боев в профи: 44 победы и 3 поражения, но 13 последних боев подряд он выиграл и все провел именно в легком весе.

Ломаченко – Линарес: букмекеры. Ломаченко – большой фаворит боя. Более того, за последнюю неделю коэффициент на победу украинского боксера еще снизился – с 1.10 до 1.07. Котировка на победу Линареса составляет 9, на ничью – 34. Самым вероятным исходом букмекеры называют досрочную победу Василия в 6-7 раундах.

Ломаченко – Линарес: габариты. Боксер из Венесуэлы – опытный боец весовой категории до 62 кг, в то время как сам Ломаченко опасается поединка в этом весе: "Мне предстоит впервые в карьере отбоксировать в легком весе. Не знаю, как я буду себя там чувствовать. Мой идеальный боевой вес, идеальная для меня весовая категория – вторая полулегкая (до 59 кг)". Кроме того, Хорхе Линарес имеет преимущество в росте (173 см против 170 см) и размахе рук (175 см против 166 см).

Онлайн боя Ломаченко – Линарес

За день до боя Василий Ломаченко получил награду Лучшему боксеру 2017 года, а его тренер и отец Анатолий Ломаченко – Лучшему тренеру 2017 года:

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После процедуры взвешивания Ломаченко – Линарес боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Линарес, хоть и выше Василия, не смог выдержать напряжение и первым отвел глаза:

В Нью-Йорке накануне поединка состоялась официальная процедура взвешивания чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе украинца Василия Ломаченко и обладателя титула WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линаренса. Боксеры подошли к бою с одинаковым весом – 61,1 кг.

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За несколько дней до поединка WBA представила особый пояс для боя Ломаченко – Линарес. Подобные "особые пояса" делают для исторических боев, чтобы ознаменовать битву лучшего с лучшим:

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Сегодня|Спорт

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