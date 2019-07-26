Ломаченко: Если бы мог изменить вес, подрался бы с Мэйвезером
Украинский боксер хотел бы провести бой против непобежденного
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил, что если бы ему удалось сменить вес, то определенно он хотел бы провести бой против непобежденного Флойда Мейвезера. Также украинский боксер назвал соперника, бой с которым был самым сложным в его карьере.
"Самый сложный бой в карьере провел против Хорхе Линареса, потому что я боксировал с ним только одной рукой весь бой. После первого или второго раунда я порвал свое плече. У меня были проблемы, поэтому я мог использовать свой правый хук всего на 50 процентов. Я побывал в нокдауне. Наверное, это был самый сложный бой. С кем бы хотел провести бой, если сменю весовую категорию? Никогда не думал об этом. Наверное, это Флойд Мейвезер, потому что он непобежденный", – отметил Василий.
Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко:"Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса".
Также добавим, что Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева.
Смотрите тренировку Василия Ломаченко в Таиланде:
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