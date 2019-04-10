Ломаченко готов бесплатно драться с "бизнесменом" из США

Украинский чемпион прокомментировал возможность боя с Танком, не знающим поражений

Василий Ломаченко. Фото: AFP

Ломаченко готов бесплатно драться с "бизнесменом" из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db7/1ad/5cadb71ad8919.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db7/1ad/5cadb71ad8919.png 2019-04-10T12:35:00+03:00 Бокс Украинский чемпион прокомментировал возможность боя с Танком, не знающим поражений

Чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) сделал неожиданное заявление. Украинец готов бесплатно выйти в ринг против обладателя титула WBA Super категорией ниже Джервонты Дэвиса (21-0, 20 КО). Напомним, уже в ночь с этой пятницы на субботу в США Василий будет драться с британцем Энтони Кроллой. Съемочная группа проекта "Сегодня" эксклюзивно покажет эмоции бойцов после последней тренировки перед боем, а также расспросит лично о настрое перед поединком самого Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. Подробности в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на телеканале "Украина".

Что касается непобедимого американца Джервонты Дэвиса по прозвищу Танк, то наш Ломаченко сказал в комментарии EsNews следующее:

"Джорвонта - просто бизнесмен, и это все знают. Я готов драться с ним бесплатно, ради моей цели выходить в ринг против чемпионов мира. Но я уверен, что Дэвис никогда не выйдет со мной в один ринг".

Отметим, что за ближайший бой с Энтони Кроллой Василий Ломаченко, по слухам, получит гонорар немногим более чем в два миллиона долларов.

Джервонте Дэвису прочат победу над Ломом Фото: Getty Images

Интересно, что именно Джервонту Дэвиса в боксерских кругах называют чуть ли ни единственным боксером, который в состоянии победить Василия Ломаченко. "Не думаю, что Ломаченко проиграет до тех пор, пока не встретится с Джервонтой Дэвисом", – сказал недавно американский боксер из зала Мейвезера Денис Даглин.

Как сообщалось ранее, перед боем с Ломаченко Кролла вспомнил о магии прозвища украинца. Британский визави Васи рассказал, почему соперникам приходится молить нашего боксера о пощаде.

Бой Ломаченко – Кролла

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко готов бесплатно драться с "бизнесменом" из США". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.