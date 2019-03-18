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"Маминькин сынок" из США назвал имя боксера, способного победить Ломаченко

Сегодня, 16:07

По мнению бойца из зала Мейвезера, украинец не будет знать поражений до встречи с "Танком"

Джервонте Дэвису прочат победу над Ломом
Джервонте Дэвису прочат победу над Ломом. Фото: Getty Images
"Маминькин сынок" из США назвал имя боксера, способного победить Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa5/446/5c8fa5446f119.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa5/446/5c8fa5446f119.png Бокс По мнению бойца из зала Мейвезера, украинец не будет знать поражений до встречи с "Танком"

Американский боксер второго среднего веса из зала Мейвезера в Лас-Вегасе Денис Даглин (22-6, 14 КО) дал прогноз на бой чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Напомним, этот бой состоится менее чем через месяц – 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Прогнозист Денис Даглин

"Я выбираю победу Ломаченко, – заявил Денис Даглин по прозвищу "Маминькин сынок". – Хотя это хороший бой и Кролла мне очень нравится, но Ломаченко не продемонстрировал нам никакой бреши в своей броне, помимо своего второго профессионального поединка. Как можно ставить против него? Все говорят о том, что он побывал в нокдауне, но он упал, потому что допустил небольшую ошибку. Он не был потрясен и больше так не ошибался. Ломаченко продемонстрировал, что постоянно думает. Я выбираю победу Василия". 

"Не думаю, что Ломаченко проиграет до тех пор, пока не встретится с Джервонтой Дэвисом", – добавил Даглин.

Интересно, что 24-летний непобедимый американец Джервонта Дэвис по прозвищу "Танк" есть среди тех двух соперников, которых Ломаченко накануне назвал самыми желанными для себя.

Также ранее сообщалось, что подписчики Энтони Кроллы сомневаются, что тот останется в живых после поединка с Ломом.

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Тег Василий Ломаченко, Джервонт Дэвис, Энтони Кролла

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Источник:

Fightnews

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