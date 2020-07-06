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Ломаченко и Лопесу официально утвердили сроки боя: непобедимому прочат фиаско

6 июля, 10:43

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок украинца против американца состоится в сентябре - так постановил Всемирный боксерский совет

Всемирный боксерский совет (WBC) в своем Instagram подтвердил, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise украинец Василий Ломаченко в сентябре проведет бой-унификацию с обладателем титула IBF, американцем Теофимо Лопесом. Ожидается, что этот поединок пройдет в Лас-Вегасе. Ранее мы писали, что Ломаченко готов драться с Лопесом даже без зрителей.

"В сентябре франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Чемпион WBC Дэвин Хэйни проведет добровольную защиту против соперника, имя которого будет названо в ближайшие дни. Затем он устроит две обязательные защиты своего титула. Чемпион мира в нескольких весовых категориях Хорхе Линарес и Хавьер Фортуна встретятся на ринге в августе. Дата боя Люка Кэмпбелла и Райана Гарсия будет определена позже. Этот турнир в легком дивизионе наверняка станет потрясающим развлечением для всего мира", – цитирует Всемирный боксерский совет XSport

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Отметим, что аналитики называют Ломаченко фаворитом в бою с пока что непобедимым Лопесом, который ожидается 19 сентября. На победу украинца, имеющего одно поражение в своей профи-карьере, букмекерами установлен коэффициент – 1.25, на победу американца – 3.75, на ничейный исход – 23.00. Таким образом вероятность выигрыша поединка Василием Ломаченко оценивают в 72 процента, выигрыша Тоефимо Лопеса – в 24 процента, а ничьей – в 4 процента.

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко WBC Теофимо Лопес

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