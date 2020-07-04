"А Вася поднабрал": Ломаченко и Усик устроили себе совместный отдых на Черном море

Знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко решили устроить себе совместный отдых. При этом компанию им составил папа и тренер Васи, время от времени консультирующий и Усика, – Анатолий Ломаченко. "Встреча чемпионов на берегу Черного моря", – подписали снимок олимпийские чемпионы в своем совместном Instagram.

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INSTAGRAM

Подписчики боксеров по-разному прокомментировали их фото на Черном море. "Банда!", – пишут одни фолловеры. "Вася поднабрал", – отмечают небольшой излишек веса у Ломаченко-младшего другие. Также подписчики спортсменов обратились к ним с пожеланием: "Берегите Папаченко (отца Васи, – Ред.). В связи с последними событиями...", видимо, имея в виду то, что накануне от последствий коронавируса в Москве скончался друг семьи Ломаченко – отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов.

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Напомним, свой следующий поединок Василий Ломаченко должен провести против Теофимо Лопеса в начале осени. Бой Ломаченко – Лопес планируется на 19 сентября в Лас-Вегасе.

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В свою очередь, Александр Усик готовится к своему второму поединку в супертяжелом весе. Вероятнее всего, Усик подерется с Дереком Чисорой в октябре.

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