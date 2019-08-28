Ломаченко – Кэмпбелл: британец серьезно превосходит украинского боксера в габаритах

Габариты и опыт в легком весе: что может сыграть на руку Кэмпбеллу

Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram.com

Поздним вечером в субботу, 31 августа, украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой 15-й поединок на профессиональном ринге. Его соперник по битве олимпийских чемпионов в Лондоне – британец Люк Кэмпбелл. Большинство аналитиков прогнозируют победу Ломаченко, хотя "хозяин" ринга серьезно превосходит Василия в габаритах и опыте поединков в легкой весовой категории. Ранее мы писали, когда и где смотреть бой Ломаченко – Кэмпбелл.

Британский боксер превосходит украинца в антропометрических данных и опыте поединков в этой весовой категории – до 61,2 килограмма. Рост Люка Кэмпбелла 175 сантиметров против 170 у Ломаченко, размах рук – 180 против 166. Это серьезная разница.

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Кроме того, соперник Василия точно лучше привык к легкой весовой категории (до 61.2 кг) – все свои 22 поединка в профи он провел в этом весе, тогда как Ломаченко сменил уже три категории: начинал в полулегком весе (57.2 кг, шесть боев), затем перешел во второй полулегкий (до 59 кг, пять боев), а в легком весе поединок 31 августа будет для Ломаченко четвертым.

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Накануне поединка Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

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