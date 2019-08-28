Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Ломаченко – Кэмпбелл: британец серьезно превосходит украинского боксера в габаритах

28 августа, 14:16

Габариты и опыт в легком весе: что может сыграть на руку Кэмпбеллу

Люк Кэмпбелл

Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram.com

Поздним вечером в субботу, 31 августа, украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой 15-й поединок на профессиональном ринге. Его соперник по битве олимпийских чемпионов в Лондоне – британец Люк Кэмпбелл. Большинство аналитиков прогнозируют победу Ломаченко, хотя "хозяин" ринга серьезно превосходит Василия в габаритах и опыте поединков в легкой весовой категории. Ранее мы писали, когда и где смотреть бой Ломаченко – Кэмпбелл.

Британский боксер превосходит украинца в антропометрических данных и опыте поединков в этой весовой категории – до 61,2 килограмма. Рост Люка Кэмпбелла 175 сантиметров против 170 у Ломаченко, размах рук – 180 против 166. Это серьезная разница.

Реклама

Кроме того, соперник Василия точно лучше привык к легкой весовой категории (до 61.2 кг) – все свои 22 поединка в профи он провел в этом весе, тогда как Ломаченко сменил уже три категории: начинал в полулегком весе (57.2 кг, шесть боев), затем перешел во второй полулегкий (до 59 кг, пять боев), а в легком весе поединок 31 августа будет для Ломаченко четвертым.

В тренде
"Приземление" гаранта и перезагрузка власти: эксперт оценил 100 дней президентства Зеленского

Следите за главными событиями перед боем и онлайном поединка на нашем сайте.

Накануне поединка Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

украинские боксеры боксер Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика
Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старикаБокс
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весеБокс
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаута
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаутаБокс
"Это первый и последний бой Ломаченко в Британии": промоутер Кэмпбелла разогрел поединок украинцаБокс
"Упрись ему в грудь": обидчик Ломаченко дал совет Кэмпбеллу, как победить украинцаБокс

Новости партнеров

Loading...