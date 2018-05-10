Ломаченко: "Линарес – один из лучших бойцов дивизиона, а значит, победить будет совсем непросто"

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка в новой весовой категории. Украинец проведет бой в легком весе против Хорхе Линареса, обладающего титулом чемпиона WBA. В случае победы над венесуэльцем, Ломаченко должен решить, в каком весе он продолжит свою карьеру.

"Я хочу вписать свое имя в историю бокса, а этот бой – необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий. Не знаю, что мне предложит Линарес. Не могу сравнивать его с Ригондо. Планирую надолго оставаться на вершине бокса, сбрасывать обороты не намерен. Отдаю себе отчет в том, что Линарес – один из лучших бойцов дивизиона, а значит победить его будет совсем непросто", – сказал Ломаченко.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.

Напомним, что Украина занимает пятое место в рейтинге самых успешных стран в профессиональном боксе. Впереди – только США, Япония, Великобритания и Мексика.