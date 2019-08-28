Ломаченко – машина: простые люди не смогли повторить трюки боксера

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко хорошо известен всему миру своими необычными упражнениями во время тренировочного лагеря. Отметим, что украинский боксер выйдет на своей 15-й поединок на профи-ринге против британского олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла. Смотреть бой Ломаченко можно будет на канале "Интер" поздно вечером в субботу, а на нашем сайте будет доступен онлайн поединка.

Как Кэмпбелл готовится к поединку с Ломаченко, смотрите видео:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Журналисты британского телеканала Sky Sports решили повторить некоторые из трюков украинца, чтобы понять на практике, насколько они сложны. Видео с попытками сделать нестандартные упражнения украинца опубликовано на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

Британские журналисты с данной миссией практически не справились. Они пытались ходить на руках, жонглировать мячами и боксировать пластиковой бутылкой.

14 Сер 2019 р. о 5:47 PDT INSTAGRAM (@lomachenkovasiliy)

Отметим, что следующий бой Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла. На кону помимо поясов украинца будет стоять титул WBC.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Майк Тайсон – о Василии Ломаченко:

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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