Ломаченко – на море с детьми, Беленюк – с подружками, Свитолина – с поросенком: соцсети звезд спорта

Известные украинские спортсмены общаются с миром в интернете

За минувшие сутки наши знаменитые атлеты продолжили делиться в Instagram своими историями. Есть здесь сообщение и сильных мужчин, и привлекательных женщин. Читайте также вчерашний обзор соцсетей украинских звезд спорта за 23 мая: Мудрик приземлил ракетку, Беленюк заговорил словами Шевченко.

Сегодня уже Зинченко вышел на тренировку "Манчестер Сити" и передал привет Тимощуку в Питер. Анатолий смотрит матчи одной своей бывшей команды, "Баварии", и поздравляет с днем рождения другую – "Шахтер".

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко из Белгорода-Днестровского провел тренировку с юными спортсменами в соседней Затоке – на песочке у Черного моря.

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Молодая, но знаменитая на весь легкоатлетический мир прыгунья в высоту Юлия Левченко показала сегодня еще раз свою прекрасную улыбку и дефиле в купальнике под музыку из приложения TikTok.

Юлия Левченко, дефиле в купальнике

Борец-депутат Верховной Рады Жан Беленюк похвастался в воскресенье днем своими новыми "подружками".

Кроме больших образцов, у него обнаружились и миниатюрные.

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А сексуальная и звездная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук похвасталась еще и тем, что она – отличная хозяйка. В воскресенье утром приготовила сырники.

Наша теннисистка Элина Свитолина продолжает держать форму в ожидании возобновления матчей. Одесситка показала, как бежит "за поросенком" по дорожке тренажера.

Свитолина бежит за поросенком

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Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин поддержал мечту о возвращении спорта к жизни.

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Смотрите, как занимаются украинские спортсмены на карантине

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