Украинец Зинченко вышел на тренировку "Манчестер Сити" и передал привет Тимощуку в Питер

Как известно, клубы английской Премьер-лиги получили разрешение с 19 мая возобновить тренировки небольшими группами. Вчера в "Вест Хэме" украинский футболист с самой высокой зарплатой Ярмоленко вышел из карантина в Англии.

Сегодня пришла весточка и от второго игрока сборной Украины в самой сильной лиге мира. 23-летний Александр Зинченко начал тренироваться с "Манчестер Сити" после прохождения тестов на коронавирус. Недавно Зинченко перепутал звездного футболиста сборной Германии с водителем автобуса. Парень выставил в соцсетях свое фото, где он на поле обводит фишки. "Наконец-то!" – провозгласил Зина и заявил, что уже задумывается о такой прическе, как у бывшего капитана сборной Анатолия Тимощука. Защитник "МанСити" подразумевает запрет на посещение парикмахерских в Великобритании.

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А бывший игрок "Шахтера" и "Баварии" Тимощук тем временем показал, как он в зеленых гольфах смотрит футбол (Бундеслигу) в на планшете своей квартире в Санкт-Петербурге.

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Смотрите, как Влада Седан помогала Александру тренироваться во время карантина

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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