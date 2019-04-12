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Ломаченко оказался на 100 грамм легче Кроллы за сутки до боя с Лос-Анджелесе

Сегодня, 12:34

Весы под украинским чемпионом показали ровно 61 кг, а претендент завесил на 100 грамм больше. Оба вложились в лимит легкого веса


В ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 апреля, Василий Ломаченко проведет бой против Энтони Кроллы. На кону будут стоять чемпионские пояса украинского боксера по версиям WBA и WBO, причем в WBO решили выставить не простой пояс, а "суперчемпионский". Он позволяет претендовать на титул по версии этой организации в любом весе или получить незамедлительный реванш, если боксер проиграет чемпионский пояс. Фаворитом в поединке Ломаченко – Кролла считают украинского боксера: коэффициент на его успех равен всего 1.01, тогда как на британца, имеющего прозвище "Миллаон Долларов" – аж 19! Наш сайт проведет онлайн трансляцию боя Ломаченко – Кролла.

За сутки до боя Ломаченко – Кролла состоялась традиционная процедура взвешивания. Результаты такие: Василий Ломаченко показал на весах 134,4 фунта (61 кг), а его соперник Энтони Кролла – 134,8 фунта (61,1 кг). Лимит легкой весовой категории – 61,235 кг.

Видео взвешивания Ломаченко – Кролла:

Напомним, перед боем от Всемирной боксерской организации Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона. Он позволяет претендовать на титул WBO в любом весе и получить незамедлительный реванш, если проиграет чемпионский пояс. Анонс боя Ломаченко – Кролла.

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Тег Василий Ломаченко, взвешивание, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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