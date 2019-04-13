Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Василий Ломаченко победил и сохранил свои чемпионские пояса.

Василий Ломаченко провел свой очередной поединок на профи-ринге. Рано утром в субботу в Лос-Анджелесе украинский чемпион WBA и WBO победил британца Энтони Кроллу и сохранил свои титулы. Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Как и предполагали эксперты, бой не продлился все отведенные для него 12 раундов. После двух раундов разведки Ломаченко в третьем включил свою фирменную скорость и движение в ринге, а в концовке обрушил такой град ударов на своего соперника, что тот повис на канатах и не оказывал сопротивления. Рефери остановил бой, но тут же начал отсчет нокдауна, тогда как украинец подумал, что бой завершен, и побежал праздновать. В недоумении Лома, как и зрители, узнали, что бой будет продолжен. Странное решение рефери не спасло Энтони Кроллу, а лишь отсрочило его поражение.

В следующем, четвертом раунде, Ломаченко бросился добивать своего соперника и двумя точными ударами в голову отправил британского претендента в тяжелый нокаут. Тот лежал на настиле ринга и не двигался, была видна кровь. Итог – досрочная победа Василия Ломаченко нокаутом в четвертом раунде.

После боя украинец поблагодарил фанатов и снова заявил, что хотел бы встретится в ринге с Майки Гарсией. А Энтони Кролла по прозвищу "Миллион Долларов" с трудом встал, его пришлось приводить в чувство.

31-летний Василий Ломаченко одержал 13-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении.

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