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Ломаченко показал, с чего начинает свой день ради победы над Кэмпбеллом

27 июля, 17:30

Чашечке кофе знаменитый украинский чемпион предпочитает сложные отжимания на кольцах

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в рамках подготовки к предстоящему поединку с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО) провел силовую тренировку рук. Украинский боксер в Instagram поделился фотографиями со своей утреней тренировки, на которой Василий выполнил сложнейшее упражнение – отжимания на кольцах. При этом Ломаченко иронически подметил: "Утро начинается не с кофе".

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Хайтек оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – предположил украинец.

Ломаченко – Кэмпбелл. Афиша боя
Ломаченко – Кэмпбелл. Афиша боя Фото: Twitter

Также мы писали, что стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла. Она завершилась вничью. Британец, проигравший украинцу первую битву взоров, в этот раз устоял под натиском Василия. Соперники 55 секунд смотрели друг другу в глаза и не желали отводить взгляд, даже когда организатор боя Эдди Хирн несколько раз сказал им: "Эй, парни, спасибо", "Спасибо, парни!". В итоге каждый из оппонентов сделал несколько шагов назад, так при этом и не прекратив сверлить друг друга взглядом.

Смотрите, как Кэмпбелл готовится к бою с Ломаченко 31 августа


Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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Тег бокс, Василий Ломаченко, тренировка, Люк Кэмпбелл

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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