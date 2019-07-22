Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Спасибо, парни": стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла

22 июля, 16:27

Британец, проигравший украинцу первую битву взоров, в этот раз устоял под натиском Василия

Ломаченко - Кэмпбелл. Вторая дуэль взглядов
Ломаченко - Кэмпбелл. Вторая дуэль взглядов. Фото: Reuters

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и претендент на его титулы, а также на вакантный пояс WBC и на пояс журнала The Ring Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) провели уже вторую дуэль взглядов за два дня. На этот раз face to face произошел во время пресс-конференции, посвященной бою. И если дебютную дуэль взглядов Кэмпбелл украинскому Хайтеку проиграл, первым отведя глаза, то эта завершилась вничью. Соперники 55 секунд смотрели друг другу в глаза и не желали отводить взгляд, даже когда организатор боя Эдди Хирн несколько раз сказал им: "Эй, парни, спасибо", "Спасибо, парни!". В итоге каждый из оппонентов сделал несколько шагов назад, так при этом и не прекратив сверлить друг друга взглядом.

INSTAGRAM (@matchroomboxing)

Как сообщалось ранее, во время первой дуэли взглядов Кэмпбелла и Ломаченко наблюдатели отметили, что британец выглядел габаритнее, чем Василий. Хотя, напомним, на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где оба стали чемпионами, Кэмпбелл выступал в категории 56 кг, а украинец – "этажом" выше, в весе 60 кг. "Бесполезный бой, - уже успели написать болельщики в Twitter на странице промоутерской компании Эдди Хирна, который ведет дела Люка Кэмпбелла. – Кэмпбеллу до Ломаченко, как до Луны". Или такой комментарий: "Люк на фоне Хайтека выглядит как ягненок, которого привели на заклание. Но, в любом случае, желаю Кэмпбеллу удачи".

Напомним, что букмекеры уже назвали котировки на поединок Ломаченко – Кэмпбелл: шансы украинца выиграть битву олимпийских чемпионов оценили в 87 процентов. Бой пройдет в Лондоне 31 августа, коэффициент на победу Василия составляет всего 1,06.

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко


Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл

Вы сейчас просматриваете новость " "Спасибо, парни": стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская рубка: Беринчик рассказал, на что сделает ставку в бою с Ломаченко

Вчера, 12:41

Серебряный призер Лондона-2012 намерен отобрать у Хайтека часть его американских болельщиков

"Ломаченко ждет ад": олимпийский чемпион распустил язык перед боем с украинцем

20 июля, 17:52

Люк Кэмпбелл сотрясает воздух, обещая устроить украинскому Хайтеку конец света в последний день лета

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Почему снятся кошмары?

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

9 простых способов показать свою любовь мужчине

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Нацбанк разрешил выводить доллар без ограничений

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

На что способно обычное дегтярное мыло

6 самых важных продуктов для женского здоровья

MARUV впервые показала фигуру (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь