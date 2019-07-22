"Спасибо, парни": стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла

Британец, проигравший украинцу первую битву взоров, в этот раз устоял под натиском Василия

Ломаченко - Кэмпбелл. Вторая дуэль взглядов. Фото: Reuters

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и претендент на его титулы, а также на вакантный пояс WBC и на пояс журнала The Ring Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) провели уже вторую дуэль взглядов за два дня. На этот раз face to face произошел во время пресс-конференции, посвященной бою. И если дебютную дуэль взглядов Кэмпбелл украинскому Хайтеку проиграл, первым отведя глаза, то эта завершилась вничью. Соперники 55 секунд смотрели друг другу в глаза и не желали отводить взгляд, даже когда организатор боя Эдди Хирн несколько раз сказал им: "Эй, парни, спасибо", "Спасибо, парни!". В итоге каждый из оппонентов сделал несколько шагов назад, так при этом и не прекратив сверлить друг друга взглядом.

22 Июл 2019 в 3:20 PDT INSTAGRAM (@matchroomboxing)

Как сообщалось ранее, во время первой дуэли взглядов Кэмпбелла и Ломаченко наблюдатели отметили, что британец выглядел габаритнее, чем Василий. Хотя, напомним, на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где оба стали чемпионами, Кэмпбелл выступал в категории 56 кг, а украинец – "этажом" выше, в весе 60 кг. "Бесполезный бой, - уже успели написать болельщики в Twitter на странице промоутерской компании Эдди Хирна, который ведет дела Люка Кэмпбелла. – Кэмпбеллу до Ломаченко, как до Луны". Или такой комментарий: "Люк на фоне Хайтека выглядит как ягненок, которого привели на заклание. Но, в любом случае, желаю Кэмпбеллу удачи".

Напомним, что букмекеры уже назвали котировки на поединок Ломаченко – Кэмпбелл: шансы украинца выиграть битву олимпийских чемпионов оценили в 87 процентов. Бой пройдет в Лондоне 31 августа, коэффициент на победу Василия составляет всего 1,06.

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Спасибо, парни": стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"