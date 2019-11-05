Ломаченко покорился еще один рекорд профессионального бокса

Украинский боксер дольше всех из действующих чемпионов мира держится на троне

Василий Ломаченко - мировой рекордсмен / Фото: Instagram

Уже легендарный при жизни украинский боксер Василий Ломаченко установил еще один рекорд. Ныне 31-летний профи владеет поясом чемпиона мира дольше всех своих коллег – чемпионов по разным версиям в разных весовых категориях, сообщает британское издание The Sun. На данный момент Лом пребывает в ранге чемпиона более пяти лет и четырех месяцев – с тех пор, как в июне 2014 года в поединке за титул WBO в "фезервейте" (до 57,2 кг) одолел американца Гэри Расселла-младшего. А в своем последней бою, напомним, Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла в Лондоне.

Всего в профессионалах Василий провел 15 боев, одержав в них 14 побед и однажды проиграв сомнительным решением судей. Сейчас у украинского боксера в коллекции – пояса чемпиона мира в легком весе (до 59 кг) по версиям трех организаций (WBA, WBO, WBC). Ближе всех к достижению Ломаченко – Ваэнхонг Менайотин из Таиланда, чемпион в самом легком весе (до 47,6 кг), владеющий титулом 4 года и 11 месяцев. На два месяца меньше находится пояс чемпиона WBC в тяжелом весе в распоряжении американца Деонтея Уайлдера.

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Интересно, что четвертым идет Гэри Расселл-младший – чемпион WBC в "фезервейте", свое единственное поражение потерпевший именно в бою с Ломаченко.

Смотрите, как Лом "изучал" английский язык.

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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