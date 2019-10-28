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211 ударов ему мало: олимпийский чемпион, избитый Ломаченко, призвал Васю к реваншу

28 октября, 15:02

Люк Кэмпбелл хочет провести еще один бой с украинским Хайтеком: "Между нами нет особой разницы"

Ломаченко vs Кэмпбелл

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

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Олимпийский чемпион-2012 Люк Кэмпбелл, проигравший Василию Ломаченко в Лондоне в последний день лета, заявил о желании реванша с украинцем. Британский боксер считает, что их летний поединок, выигранный Ломой по очкам, не показал особого преимущества Хайтека. Люк, похоже, напрашивается на поражение нокаутом...

"Не могу сказать, что я лучший в легком весе, поскольку Ломаченко до сих пор в нем выступает. Но всех остальных, за исключением украинца, я бы победил, – заявил в комментарии Boxing Social Люк Кэмпбелл. – Я становлюсь все лучше и лучше. Не могу дождаться возвращения в ринг. Мы планируем провести поединок в декабре. И я в предвкушении. Знаете, как ребенок – перед Рождеством. Что касается Ломаченко, то я хочу получить еще один шанс с ним. Если у меня будет еще одна попытка, то я однозначно выступлю намного лучше, чем в предыдущий раз. Самое сильное качество Ломаченко? Это то, как он контролирует дистанцию. В тот момент, когда кажется, что он на безопасном для тебя расстоянии, он вдруг сближается и попадает. Но многие раунды в нашем поединке были близкими. В ринге особой разницы между нами я не почувствовал", – заключил Люк Кэмпбелл

Кэмпбелл выстоял все 12 раундов против Ломы

Кэмпбелл выстоял все 12 раундов против Ломы / Фото: Reuters

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл / Фото: Reuters

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл / Фото: Twitter

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл / Фото: Reuters

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Напомним, после августовского боя с Ломаченко британец Кэмпбелл угодил в больницу. Виной тому стали 211 ударов украинского Хайтека, достигшие цели, тогда как сам Люк, побывавший в 11-раунде в нокдауне, попал в Василия лишь 131 раз.

Интересно, что на днях Макгрегор в Киеве предложил Ломаченко зайти в "клетку". Самый звездный представитель смешанных единоборств, впервые посетивший столицу Украины, предложил лучшему боксеру современности испытать себя в ММА.

Смотрите небоксерскую тренировку Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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