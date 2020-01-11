Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео с российским спецназом

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко записал новое видео и выложил в своем аккаунте сети Instagram. В нем он прочитал стихи, попытавшись таким образом ответить критикам и поклонникам за свое предыдущее скандальное видео с "вежливыми людьми" из российских войск специального назначения.
Текст стихотворного обращения звучит следующим образом:
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед осанна!
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть,
И брат на брата не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас – один!
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают".
Накануне же боксер записал видео, в котором повторил провокационный жест певца Майкла Джексона. Этот ролик появился на совместном аккаунте Усика и Ломаченко.
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