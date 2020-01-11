Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео с российским спецназом

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко записал новое видео и выложил в своем аккаунте сети Instagram. В нем он прочитал стихи, попытавшись таким образом ответить критикам и поклонникам за свое предыдущее скандальное видео с "вежливыми людьми" из российских войск специального назначения.

Текст стихотворного обращения звучит следующим образом:

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили,

Но Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед осанна!

Но а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть,

И брат на брата не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас – один!

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит, и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают".

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Накануне же боксер записал видео, в котором повторил провокационный жест певца Майкла Джексона. Этот ролик появился на совместном аккаунте Усика и Ломаченко.

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