Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"

Украинский чемпион мира по боксу высказался о скандальном судебном процессе по расстрелу своего друга

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал законы страны после посещения суда над гражданином Азербайджана по делу об убийстве своего друга – кикбоксера Сергея Лащенко. Напомним, друг Ломаченко Сергей Лащенко был убит еще в 2015 году в результате бандитских разборок в Одессе.

"К адвокату защиты вопросов нет, – заявил Василий Ломаченко. – К судьям у меня тоже нет вопросов, потому что они руководствуются законом, который был написан. У меня единственный вопрос к людям, которые писали эти законы"

Сергей Лащенко. Фото: newsprolife.com.ua

"Почему закон создали так, что теперь адвокаты могут находить всякие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком? Тем более, что к нам приехал иностранец, убил нашего гражданина Украины. Мы теперь пытаемся найти человека, который переведет этому человеку (обвиняемому гражданину Азербайджана), что он нарушил закон. Незнание закона не освобождает от ответственности", – негодует Василий Ломаченко

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"Если мы стремимся к справедливости, честности, к тому, чтобы у нас все было хорошо в стране, нам, в первую очередь, нужно защищать своих граждан, самих себя. Нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. А не для того, чтобы были всякие лазейки, и человек мог приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – подытожил Василий Ломаченко

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