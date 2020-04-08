Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – круче

8 апреля, 14:52

Богдан Юрков

Россиянин Александр Поветкин оценил украинского Хайтека в сравнении с непобедимым американцем

Российский боксер Александр Поветкин рассказал об отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко, при этом последнего оценил в сравнении с легендарным и непобедимым американцем Флойдом Мейвезером.

Читайте также: "У нас есть устная договоренность": отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера

"Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В супертяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика. Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я все-таки выберу Ломаченко", – сказал Поветкин во время прямого эфира в Instagram своей промоутерской компании "Мир бокса"

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Читайте также: Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо Лопеса

Напомним, в своей карьере на профи-ринге Поветкин дважды встречался с украинцами – в 2013 году проиграл Владимиру Кличко, а спустя 4 года выиграл у Андрея Руденко.

Смотрите необычную тренировку Ломаченко

Реклама

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Александр Поветкин Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинца
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинцаБокс
"Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, дал ей 250 000 долларов": хищник Тайсона покусал соседкуБокс
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...