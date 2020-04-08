Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – круче

Российский боксер Александр Поветкин рассказал об отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко, при этом последнего оценил в сравнении с легендарным и непобедимым американцем Флойдом Мейвезером.

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"Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В супертяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика. Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я все-таки выберу Ломаченко", – сказал Поветкин во время прямого эфира в Instagram своей промоутерской компании "Мир бокса"

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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Напомним, в своей карьере на профи-ринге Поветкин дважды встречался с украинцами – в 2013 году проиграл Владимиру Кличко, а спустя 4 года выиграл у Андрея Руденко.

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