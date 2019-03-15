В честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу
На экраны вышел фильм с рыжим грызуном по имени Кличко. Украинский боксер: "Для меня это честь"
В Германии в прокат вышел фильм "Рокка меняет мир". И один из героев ленты – белка – носит имя... Кличко. Владимир живо отреагировал в своем Instagram.
"Только что услышал о новом немецком фильме "Рокка меняет мир", который сейчас крутят в кинотеатрах Германии: эта современная Пеппи Длинныйчулок имеет в качестве союзника белку по имени... Кличко. Я не знаю, что это должно сказать обо мне, но я исследовал следующее: белки известны своей хорошей гибкостью, необычайным равновесием и широким кругозором. Они объединяют множество возможностей, необходимых для успеха – как на боксерском ринге, так и за его пределами", – написал Владимир Кличко.
Та самая белка по имени Кличко
При этом Владимир Кличко призвал всех посмотреть этот фильм: "Все возможно, если ты действительно этого хочешь! - таков девиз Рокки. Всегда отстаивайте свои сильные убеждения. Рокка – образец для подражания, не только для детей. И для меня большая честь быть частью этого фильма… Даже в такой роли. Кстати, что вы думаете о белке, носящей мое имя? Некоторое время назад я уже встретил собаку... по имени Кличко".
Как сообщалось ранее, каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро.
Также сообщалось, что обидчик Кличко послал промоутера Усика.
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