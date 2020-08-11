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"Ломаченко сокращает свой гонорар, чтобы закончить переговоры с Лопесом": сколько осталось украинцу

11 августа, 15:15

Елена Павлова Елена Павлова

А Боб Арум надеется уладить все вопросы по бою уже на этой неделе

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился последними новостями об организации боя чемпионов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко и обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса. Поединок украинца и американца запланирован на 3 октября, но контракт еще не подписан, поскольку Теофимо недоволен своим гонораром за бой в 1,2 млн долларов. Ранее Ломаченко нашел, за что поблагодарить Лопеса.

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В связи с возросшим финансовым аппетитом Теофимо Арум сообщил, что Василий Ломаченко готов уменьшить свой гонорар, чтобы Лопесу досталось больше и он в конце концов согласился подписать договор.

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"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы закончить переговоры. Но мы никогда не урезаем никого ниже минимума. Цифра, которую вы видели в 3,5 миллиона долларов в качестве гонорара Ломаченко, не очень далека от истины", – цитирует Арума boxingnews24.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Мы надеемся, что мы сможем завершить переговоры на этой неделе. Но мы не собираемся мириться с какой-либо ерундой. Это должно быть сделано на профессиональном уровне. Мы не несем ответственности за то, что у нас нет зрителей. Но да, я оптимистично настроен, что все будет улажено", – добавил Арум уже в комментарии ESPN.

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Мы также писали, что перспективный боксер повторил рекорд Ломаченко, завоевав пояс в третьем бою.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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