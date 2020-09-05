Ломаченко в США перед боем с Лопесом проводит спарринги с другим украинцем

Вполне вероятно, что Дмитрий Митрофанов выйдет в ринг в андеркарте у Василия

Чемпиону мира по боксу в легком весе Василию Ломаченко не понадобилось много времени на акклиматизацию за океаном. В последний день лета Ломаченко прилетел в США на бой с Лопесом со словами Терминатора. 32-летний украинец не просто тренируется, а уже приступил к спарринг-сессиям.

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Менеджер спортсмена из Белгорода-Днестровского, Эгис Климас, на своей страничке в Instagram показал, как Василий занимается. "Снова в деле", – подписал уроженец Литвы фотографию общения Ломаченко-младшего с отцом и тренером Анатолием.

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Также известно, что помогает Василию готовиться средневес Дмитрий Митрофанов. Мы писали, что Ломаченко нашел себе необычного спарринг-партнера. В профессиональной карьере у уроженца Чернигова значатся девять боев, восемь из которых Дмитрий выиграл и один завершил ничьей. Делами Митрофанова занимаются промоутер Александр Красюк и менеджер в США Эгис Климас, которые опекают и Александра Усика. Ожидается, что Дмитрий также выйдет в ринг в Лас-Вегасе 17 октября – в андеркарте поединка Ломаченко – Лопес.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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