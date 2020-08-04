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Ломаченко нашел себе необычного спарринг-партнера на вечере бокса у Усика

4 августа, 13:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

32-летний украинец готовится в Затоке к очередной защите чемпионских поясов

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям трех основных боксерских организаций Василий Ломаченко продолжает готовиться к объединительному бою с американцем Теофимо Лопесом. Как мы сообщали, Ломаченко решил не ехать на сбор в США, а тренируется в своей гостинице.

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После недель общефизической подготовки Василий собирается переходить к спарринг-сессиям. Одним из его партнеров на ринге будет Дмитрий Митрофанов, который три дня назад выступал на вечере, организованном Александром Усиком и его промоутерской компанией. Кстати, недавно Усик в компании с Ломаченко весело потроллил Чисору. Интересно, что 30-летний Митрофанов выступает в среднем весе (до 72,6 кг), однако, похоже, это не смущает Василия.

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В профессиональной карьере у уроженца Чернигова значатся девять боев, восемь из которых Дмитрий выиграл и один завершил ничьей. Делами Митрофанова занимаются промоутер Александр Красюк и менеджер в США Эгис Климас, которые опекают и Александра Усика.

Читайте также: бой Ломаченко – Лопес на грани срыва из-за финансов.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/
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бокс Василий Ломаченко Александр Усик спарринг-партнер Дмитрий Митрофанов
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