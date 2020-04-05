"Ломаченко – высокомерный су*ин сын": Теофимо Лопес рассказал, что бесит в украинце и как его побить

"Может я и выгляжу, как кусок дерьма, когда дерусь, но так я продвигаю свои поединки", - заявил американец

Американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал, в чем проблема всех соперников украинского боксера Василия Ломаченко. Напомним, что бой Ломаченко – Лопес должен был состоятся 30 мая в Нью-Йорке, но WBO отменила все поединки до июня из-за пандемии коронавируса.

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"Все уважают его или боятся, они нервничают, когда он делает эти дерьмовые шаги. Я так себе это вижу – у Кемпбелла был хороший шанс, но он проявил слишком много уважения. Они бьют этого парня, а потом будто извиняются за удары. Да, он хороший боец, и с такими бойцами выходят хорошие бои. В поединке между лучшими кто-то становится самым лучшим, именно это я и собираюсь сделать. В тот момент, когда ты перестаешь уважать его, как делал Салидо, то меняется все поведение в ринге. "Почему ты не убегаешь от моего джеба? Все убегают от него. Вот дерьмо, он вышел драться", – подумает он. Если он не захочет драться, это я ему обеспечу", – заявил Теофимо на ютуб-канале Gareth A Davies.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

"Мне не нравится в нем, что он высокомерный сукин сын, как знаменитости. Ты с ними разговариваешь, а они всем видом показывают, что ты не на их уровне, демонстрируют неуважение. Я ко всем отношусь, как к равным, все мы сделаны из плоти и крови. Может я и выгляжу, как кусок дерьма, когда дерусь, но так я продвигаю свои поединки", – подытожил Лопес.

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