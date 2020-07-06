"Лопес может нокаутировать Ломаченко": экс-чемпион мира Гвоздик высказался о бое друга

Александр считает, что у молодого американца есть шансы на успех в первых раундах

В сентябре наш двукратный олимпийский чемпион по боксу наконец-то вернется на профессиональный ринг. Сегодня стало известно, что Ломаченко и Лопесу официально утвердили сроки боя. Эксперты бокса активнее стали высказывать прогнозы на объединительный поединок в легком весе.

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Своими мыслями с порталом BoxingScene поделился друг Василия, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик:

"Нужно отдать должное Лопесу, но он никогда не сталкивался с таким действительно жестким оппонентом, как Ломаченко. Но Лопес очень опасен. Он может ударить, и он может драться. Но, по моему мнению, если Теофимо не сможет закончить с Ломаченко в первых пяти раундах, позже это станет для него проблемой. Он очень опасен в начале боя потому, что он, возможно, сможет поймать Ломаченко. Если он этого не сделает, то начнет терять надежду, и что произойдет во второй половине боя? Ломаченко постепенно начнет его разбирать на запчасти. Я не говорил лично с Василием о том, что он собирается делать в бою, но это не будет быстрый старт. Он не собирается торопиться, а хочет перевести поединок в более поздние раунды. Он знает, как это сделать. А во второй половине боя он начнет выполнять свою работу потому, что Ломаченко опытен. У него много боев по 12 раундов, и он может провести даже 20 раундов. Он никогда не устает. Теофимо – супер крутой, но после первых пяти или шести раундов он становится обычным бойцом".

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