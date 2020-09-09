"Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину": Ломаченко о будущем бое с наглым "янки"

Чемпион мира из Одесской области готовится к объединительному поединку в Лас-Вегасе

Чуть более месяца остается до одного из самых ожидаемых боев года в мировом боксе. 17 октября в Лас-Вегасе сойдутся чемпионы мира в легком весе по разным версиям – украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес. Недавно 32-летний спортсмен из Белгорода-Днестровского прилетел для продолжения подготовки в США, а на днях Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача.

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По поводу конфликта с соотечественником Василий ничего не сообщил, но высказался сайту BoxingScene, что думает о своем будущем сопернике, который довольно много оскорблял украинца:

"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. Он очень хорошо умеет говорить. Он ничего еще не совершил, зато постоянно твердит мое имя в течение последних двух лет. Я – боец, моя цель – выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем биться в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова. Я буду лучшим в ринге и четыре чемпионских пояса поедут со мной домой в Украину".

В новом документальном фильме Ломаченко рассказал о конфликте с отцом.

Смотрите, как Василий получил титул лучшего боксера 2019 года по версии WBO:

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