Ломаченко рассказал про конфликт с отцом и попытки тренироваться самостоятельно

Боксер считал, что знает больше, чем его многолетний наставник

17 октября в США состоится большой объединительный бой между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом. Вчера боксеры наконец-то подписали контракт. В преддверии поединка в Украине вышел фильм про отца Василия "Папаченко". В одном из эпизодов Лома рассказал, почему некоторое время тренировался сам и какие были последствия.

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"Мне казалось, что я знаю больше, чем он. И на этом фоне у нас начались разногласия. То есть, он говорит одно, а я считаю, что это не так, думаю по-другому. Отец говорит: "Вопросов нет, ты все знаешь, тренируйся сам". Все. Но когда я начинал пытаться тренироваться сам, то понял, что я ничего не знаю – как нужно тренироваться, как выходить на пик формы", – признался Василий.

Анатолий и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Ранее также былиназваны гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллионов до 3,25 миллиона.

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Смотрите, как в свободное время дрифтует Ломаченко

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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