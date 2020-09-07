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Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры

7 сентября, 08:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Спортсмен из Шостки часто критикует парня из Белгорода-Днестровского в соцсетях

Скандальная ситуация произошла в воскресенье в США между двумя хорошо известными украинскими спортсменами. Боксер Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе, случайно встретился в церкви с коллегой по цеху, Василием Ломаченко, прилетевшим за океан на бой с Теофимо Лопесом. Если верить Редкачу, Ломаченко грубо отреагировал на приветствие соотечественника. Дело в том, что Иван в соцсетях часто критикует Василия за его поведение и выступает его оппонентом. Недавно Редкач обратился к Лопесу перед боем с Ломаченко: "Малыш, заставь его выложиться".

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Как рассказал 34-летний уроженец Шостки на своей страничке в Instagram, он поприветствовал Васю, а тот его грубо, с матами, оттолкнул двумя руками. При этом Редкач пришел в церковь с женой и сыном. Иван раскритиковал чемпиона мира в легком весе за его поведение, сделав акцент на том, что Ломаченко позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася".

INSTAGRAM

Реакция 32-летнего парня из Одесской области на произошедшее пока что неизвестна. Ранее мы писали, что Редкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко.

Смотрите, как Василий пытался учить английский в Америке:

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

Напомним, Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с "вежливыми людьми".

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США скандал бокс ссора Лос-Анджелес Василий Ломаченко Иван Редкач маты
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