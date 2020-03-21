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Лопес заявил, что поединок с Ломаченко не состоится 30 мая

21 марта, 21:30

Максим Перепелица

Соперник украинского боксера отметил, что нужно набраться терпения

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его поединок с украинцем Василием Ломаченко не состоится в запланированную дату.

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"Поединок с Ломаченко не состоится 30 мая, будет абсолютно новая дата. Top Rank отправили Ломаченко домой в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, а это означает, что мы должны были стартовать уже сейчас. Команда Василия не знает, когда закончится карантин. Если все разрешится в апреле, возможно, бой перенесут на июнь.

Некоторым бойцам придется ждать до сентября или даже ноября. Ожидается, что в это время состоится третий бой между Уайлдером и Фьюри. То же самое может произойти и с боем Ломаченко – Лопес. Всем нужно набраться терпения", – сказал Лопес.

Ранее мы рассказывали, что лучший украинский теннисист отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрит их бои. Сергей Стаховский занимает активную гражданскую позицию и не стесняется ее презентовать.

Смотрите, как Ломаченко чествовали до эпидемии коронавируса

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бокс боксеры Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: BoxingScene

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