Лопес заявил, что поединок с Ломаченко не состоится 30 мая

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его поединок с украинцем Василием Ломаченко не состоится в запланированную дату.

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"Поединок с Ломаченко не состоится 30 мая, будет абсолютно новая дата. Top Rank отправили Ломаченко домой в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, а это означает, что мы должны были стартовать уже сейчас. Команда Василия не знает, когда закончится карантин. Если все разрешится в апреле, возможно, бой перенесут на июнь.

Некоторым бойцам придется ждать до сентября или даже ноября. Ожидается, что в это время состоится третий бой между Уайлдером и Фьюри. То же самое может произойти и с боем Ломаченко – Лопес. Всем нужно набраться терпения", – сказал Лопес.