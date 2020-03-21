"Отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрю их бои", – лучший украинский теннисист

Украинский теннисист Сергей Стаховский известен не только своими успехами на корте, но и своим патриотизмом, а также гражданской активностью. Например, с началом российской агрессии в 2014 году он перестал общаться с журналистами этой страны. Ранее мы писали, что теннисист Стаховский выпустил свое вино.

На днях 34-летний спортсмен в интервью рассказал, как относится ко взглядам коллег-боксеров. В частности Стаховский признался, что перестал следить за чемпионами мира Василием Ломаченко и Александром Усиком:

"Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, но и иногда и хают Украину. Это спортсмены, которые имеют право на свое мнение. А мое право, как украинца и человека, который народился в Киеве, не поддерживать таких боксеров. Я не смотрю бои Ломаченко, Гвоздика и Усика уже несколько лет. Был подписан в соцсетях на каждого из них, но уже отписался... С такими взглядами, как у Гвоздика, Россия с радостью его заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты ж считаешь Украину настолько некорректной страной. Думаю, на позицию боксеров влияют дурные деньги, когда за один бой можно заработать миллионы. Но вот у Владимира Кличко нет проблем со взглядами. Почему? Потому что он провел полжизни в Германии. Хотя Гвоздик, Усик и Ломаченко часто бывают в Америке, но можно создать искусственный социум и там, включить российский "Первый канал" и говорить, что живешь в США. У Кличко не было такой возможности, они выучили немецкий. А вот как вам английский Гвоздика?"

В прошлом году Стаховский со скандалом покинул совет игроков АТР.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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