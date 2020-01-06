Лучший боксер года похвастался яхтой за 60 миллионов, названной в честь него

Видео: Instagram

Мексиканский боксер Сауль Альварес похвастался шикарной яхтой за 60 миллионов долларов. Мексиканец запостил в Instagram короткое видео с отдыха на судне с названием "Канело" – такое же прозвище носит сам спортсмен. Свой отпуск Сауль проводит на кристально чистом побережье Флориды. Напомним, что Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версиям различных изданий.

В предыдущем поединке Альварес победил российского боксера Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. Ради поединка с Ковалевым 29-летний Сауль перешел из среднего веса – до 72,6 кг – в полутяжелый – 79,4 кг. Незадолго до Нового Года Альварес отказался от пояса Ковалева. Отказаться от пояса WBO Альварес решил, так как фактически получил звание "суперчемпиона" Всемирной боксерской организации.

В октябре 2018 года 29-летний мексиканец подписал один из самых крупных контрактов в истории бокса. Согласно договору со стриминговой платформой DAZN, Альварес заработает 365 миллионов за пять лет (11 боев).

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Альварес на профессиональном ринге одержал 53 победы (36 – нокаутом), два боя свел вничью и потерпел одно поражение от Флойда Мейвезера. Он занимает первое место в рейтинге боксеров на сайте boxrec.com вне зависимости от весовых категориях. Украинец Василий Ломаченко идет пятым.

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