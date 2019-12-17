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Номер один мирового бокса отказался от "российского" титула: Канело отдал пояс WBO

17 декабря, 20:12

Сауль Альварес фактически получил звание "суперчемпиона" Всемирной боксерской организации

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

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Мексиканец Сауль Альварес пробыл чемпионом мира WBO в полутяжелом весе чуть более месяца и сегодня решил отказаться от этого титула. Напомним, что Канело завоевал пояс 3 ноября в Лас-Вегасе, нокаутировав владельца трофея россиянина Сергея Ковалева. Ради поединка с Ковалевым 29-летний Сауль перешел из среднего веса – до 72,6 кг – в полутяжелый – 79,4 кг.

Отказаться от пояса WBO Альварес решил, так как фактически получил звание "суперчемпиона" Всемирной боксерской организации. Это дает ему практически такие же привилегии, как и у "франчайзингового" чемпиону WBC. То есть, он может в любое время сразиться с чемпионом WBO в любом дивизионе.

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"Ждем боев против соперников от среднего до полутяжелого веса. Плюс другие дивизионы", — отметил Канело.

Ранее мы сообщали, что мексиканца, который "круче Ломаченко", поставили на место. Известный промоутер Боб Арум возразил журналу The Ring, который поставил Альвареса на первое место в списке ТОП-боксеров.

"Лучший ли Альварес в настоящий момент? Нет. Думаю, что Ломаченко и Кроуфорд талантливее, чем он, – заявил Боб Арум. – Прекрасен ли Альварес? Да, но сомневаюсь, что у него есть талант, как у Марвина Хаглера. Суть в том, что Ломаченко и Кроуфорд лучшие в своих дивизионах не только сейчас, но, вероятно, и за всю историю своих весовых категорий. Но как бы то ни было, Альварес в любом случае один из лучших в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от веса Pound-for-Pound".

Смотрите обзор боя Альварес – Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

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WBO Сауль Альварес Сергей Ковалев пояс

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

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