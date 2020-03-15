"Люди – разрушители", – будущий соперник Усика назвал коронавирус геноцидом

Британский боксер-профессионал Дерек Чисора решил поделиться своими мыслями о нынешней пандемии коронавируса. Накануне же, как мы писали, Усик и Чисора провели дуэль взглядов. На встрече с журналистами бывший соперник Виталия Кличко затронул актуальную тему.

В частности Дерек довольно радикально охарактеризовал действия своих современников:

"На меня коронавирус никак не влияет. Но это грустно, когда погибает столько людей. Мы имеем огромные ресурсы, миллиарды денег, но люди все равно умирают, никто не знает, как это предотвратить. Как бы то ни было, это геноцид... Думаю, что люди – самые разрушительные существа. Я считаю, что коронавирус выведен искусственно".

Поединок британца и украинца назначен на 23 мая в лондонской О2 арене. При этом говорят, что из-за коронавируса его могут перенести на более поздний срок.

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Чисоре – 36 лет, в его профессиональной карьере 32 победы (9 КО) и девять поражений (3 КО).

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