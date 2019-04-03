Макгрегор назвал жену своего российского обидчика полотенцем

Скандальный ирландец оскорбил супругу Нурмагомедова, а затем намекнул на реванш

Конор Макгрегор. Фото: Instagram

Макгрегор назвал жену своего российского обидчика полотенцем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/09d/e5b/5ca09de5b4d75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/09d/e5b/5ca09de5b4d75.jpg 2019-04-03T13:20:00+03:00 Бокс Скандальный ирландец оскорбил супругу Нурмагомедова, а затем намекнул на реванш

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор ответил на слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой, которая уходит, но всегда возвращается.

"Дружок, твоя жена – полотенце", – написал Макгрегор в Twitter, прикрепив фото Хабиба со свадьбы. Правда, позже ирландец удалил этот твит.

Также Макгрегор снова намекнул на реванш с Хабибом: "Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как и всегда".

Напомним, 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба.

В конце марта скандальный Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры, пожелав всем своим коллегам успехов в соревнованиях.

Однако вскоре появилась информация, что спокойной жизни у него не будет: Конора проверяют на причастность к изнасилованию.

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