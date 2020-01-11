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Макгрегор заработает "бешеные" деньги за бой против Серроне

11 января, 17:15

Его гонорар станет самым высоким в карьере

Макгрерор

Макгрерор

Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за главный бой турнира UFC 246. Бывший чемпион федерации в двух весовых категориях получит около 5 миллионов долларов, а Серроне – 2 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Essentially Sports.

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Для "Ковбоя" это самый большой гонорар за все время выступлений в смешанных единоборствах. Гонорар Макгрегора также увеличился с момента его последнего боя. За схватку с Хабибом Нурмагомедовым ирландец получил 3 миллиона долларов.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Отметим, что в эту сумму не входят процент с платных трансляций и спонсорских контрактов. Напомним, что поединок Макгрегора и Серроне возглавит турнир UFC 246 в Лас-Вегасе, который состоится утром 19 января.

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Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. На данный момент в послужном списке ирландца 21 победа в 25 боях в MMA.Ранее мы сообщали, что знаменитый боец Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини".

Смотрите также, как Игорь Шмиголь стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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