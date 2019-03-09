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Максим Продан завоевал свой первый чемпионский пояс

Сегодня, 16:33

Украинский боксер выиграл интернациональный титул по версии IBF

Максим Продан не знает поражений в ринге
Максим Продан не знает поражений в ринге. Фото: Instagram
Максим Продан завоевал свой первый чемпионский пояс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3ce/9d9/5c83ce9d9e945.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3ce/9d9/5c83ce9d9e945.jpg Бокс Украинский боксер выиграл интернациональный титул по версии IBF

Перспективный украинский боксер полусреднего веса Максим Продан завоевал свой первый чемпионский пояс на профессиональном ринге.  В Милане Максим встречался с бельгийцем Стивом Жамойе (25-7-2, 5 КО) за вакантный интернациональный титул по версии IBF.

Боксеры прошли всю дистанцию в 10 раундов. Более активно боксировал Продан, а его соперник надеялся на контратаки. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Продану – 98:92, 97:93 и 96:93.

Максиму Продану 25 лет. Он родился в Украине, все свои поединки провел в Италии, а в boxrec его титруют, как представителя Румынии. За свою карьеру Продан провел 17 боев – 16 побед (14 нокаутом) и 1 ничья.

Кстати, ранее было подсчитано, что каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро. Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле".

Также сообщалось, что Кличко ждет заочный "бой" с Мейвезером за звание лучшего боксера десятилетия.

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова рассказала о промоутерах и второй работе боксеров:

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Тег бокс, боксер, IBF, Максим Продан

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Источник:

boxing-mma.com

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