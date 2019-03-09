Максим Продан завоевал свой первый чемпионский пояс
Украинский боксер выиграл интернациональный титул по версии IBF
Перспективный украинский боксер полусреднего веса Максим Продан завоевал свой первый чемпионский пояс на профессиональном ринге. В Милане Максим встречался с бельгийцем Стивом Жамойе (25-7-2, 5 КО) за вакантный интернациональный титул по версии IBF.
Боксеры прошли всю дистанцию в 10 раундов. Более активно боксировал Продан, а его соперник надеялся на контратаки. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Продану – 98:92, 97:93 и 96:93.
Максиму Продану 25 лет. Он родился в Украине, все свои поединки провел в Италии, а в boxrec его титруют, как представителя Румынии. За свою карьеру Продан провел 17 боев – 16 побед (14 нокаутом) и 1 ничья.
Кстати, ранее было подсчитано, что каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро. Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле".
Также сообщалось, что Кличко ждет заочный "бой" с Мейвезером за звание лучшего боксера десятилетия.
Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова рассказала о промоутерах и второй работе боксеров:
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