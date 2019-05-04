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Мальчишник в Вегасе: Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом

4 мая, 13:13

"Я – чемпион!": легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад

Фото: Facebook

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а нынче мэр Киева Виталий Кличко посетил "Ночь чемпионов" в Лас-Вегасе. Это благотворительный вечер, вырученные средства с которого пойдут на реабилитацию спортсменов по всему миру. "Находясь в Соединенных Штатах, получил приглашение от президента WBC принять участие в благотворительном вечере, на котором собираются все чемпионы, – рассказал Виталий Кличко. – И, поскольку нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию. Также не смог не воспользоваться возможностью и сделал презентацию Киева, предложив лот -экскурсию нашим городом". 

При этом аккурат в тот момент, когда Виталий снимал селфи-видео, в кадр попал Леннокс Льюис, с которым Кличко-старший провел один из самых зрелищный боев в истории бокса. Тогда, в 2003 году, в Лос-Анджелесе истекавший кровью украинец хорошенько потрепал легендарного британца, однако проиграл ему техническим нокаутом. И вот сейчас, попав в кадр телефона Виталия Кличко, поседевший Льюис произнес: "Я – чемпион!", напомнив, кто в той битве титанов победил. 


Виталий Кличко в Лас-Вегасе

На мероприятии Кличко-старший встретился с другими легендарными чемпионами - Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом, Оскаром де ла Хойей. Во время общего фото Виталий оказался самым высоким - на полголовы выше Льюиса.

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко рассказал, что нужно Александру Усику для успеха в супертяжелом весе. "Чтобы сохранить скорость и силу удара, Усик должен весить 105-107 кг", – сказал Виталий.

Вместе с тем Виталий Кличко назвал условия для нового боя своего брата Владимира с Энтони Джошуа. При этом Кличко-старший добавил: "Мы слышим о 120 миллионах долларов".

Напомним, 25 мая Александра Усика ждет бой с Карлосом Такамом:


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Виталий Кличко, Леннокс Льюис

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Сегодня|Спорт

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