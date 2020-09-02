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"Малыш, заставь Ломаченко выложиться": скандальный украинский боксер обратился к Лопесу

2 сентября, 15:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Иван Редкач часто критикует действия Василия, теперь потроллил слова его менеджера

Экстравагантный боксер-профессионал Иван Редкач прокомментировал "свежие" слова Эгиса Климаса. Менеджер Ломаченко заявил, что пока ни один боксер не заставлял Василия выкладываться более, чем на 65 процентов. Редкач известен тем, что часто насмехается над чемпионом из Белгорода-Днестровского в соцсетях.

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Сегодня он отреагировал на слова Климаса, выступив в поддержку будущего соперника Ломаченко – американца Теофимо Лопеса. "Давай, малыш, покажи", – написал Иван на своей страничке в Instagram.

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Напомним, объединительный поединок в легком весе (до 61,2 кг) между Лопесом и Ломаченко назначен на 17 октября в Лас-Вегасе. Ожидается, что он пройдет без зрителей, хотя промоутеры пытаются найти возможность заполнить хотя бы часть арены.

Сам 34-летний Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг), но до чемпионского титула хотя бы по одной из версий так и не дошел. В активе боксера из Шостки – 23 победы и 5 поражений при одной ничьей.

Позавчера Ломаченко прилетел в США со словами Терминатора.

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Смотрите, как Василий получил награду лучшему боксеру года по версии WBO:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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бой бокс Василий Ломаченко Иван Редкач Эгис Климас Теофимо Лопес
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