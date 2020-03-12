"Машина в 119 кг будет рвать Усика как бульдозер": угрожающий прогноз для украинского супертяжа

Менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры, бывший чемпион мира Дэвид Хэй, высказал свою точку зрения касательно расстановки сил в предстоящем бою англичанина с украинцем Александром Усиком. Напомним, что поединок состоится 23 мая в Лондоне. Ранее мы писали, что дату боя Усик – Чисора подтвердили и выпустили крутой проморолик.

"На бумаге миссия кажется невыполнимой, но в реальности Чисора готовится показать кое-что новое для Усика. Речь идет о функциональной готовности 119-килограммовой разрушительной машины, которая на пути к победе в родном городе будет рвать как бульдозер", – сказал Хэй.

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Тем временем промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя Усика и Чисоры, заявила о готовности вернуть полную стоимость билетов, в случае, если вечер бокса будет отменен из-за пандемии коронавируса: "Мы понимаем любые опасения, связанные с покупкой билетов на наши предстоящие мероприятия. Чтобы убедить вас, заявляем, что в случае отмены или переноса события, будет доступен возврат билетов".

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Видео: Instagram

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