Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мертвой в собственной машине

Мать троих детей легенды мирового бокса Флойда Мейвезера Джози Харрис найдена мертвой на территории своего дома в США. Тело 40-летней женщины обнаружили в собственной машине после поступившего в полицию звонка. Причина смерти не называется. Полиция предполагает, что это не убийство.
Мэйвезер состоял в отношениях с Харрис на протяжении 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение Харрис на глазах у собственных детей.
Ранее мы писали, что Флойд Мейвезер хочет купить английский футбольный клуб "Ньюкасл". Мейвейзер проводил встречу с болельщиками команды и, отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке "сорок".
Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.
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