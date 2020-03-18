Майк Тайсон завел Instagram для своей собаки

Легендарный американский боксер Майк Тайсон не скучает во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Боксер развлекается со своей собакой по кличке Марс и делится веселыми роликами в Instagram, где специально создал для пса аккаунт. Сейчас на странице пса выложены две фотографии и видео.

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На видео 53-летний Тайсон продемонстрировал свою отменную физическую форму и показал, как он ловко уворачивается от атак четырехлапого. За первые сутки на аккаунт Марса в Instagram подписалось более 4500 человек. Отметим, что у самого Тайсона более девяти миллионов фолловеров.

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Майк Тайсон тренируется с собакой Видео: Instagram

/ Фото: Instagram

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Он одержал 50 побед, 44 из которых – нокаутом. Также на счету "Железного Майка" шесть поражений. С 1987 по 1990 год американец являлся абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе – одновременно он владел поясами WBC, WBA, IBF и The Ring. Затем в 2006 году он снова вернул себе титулы WBC и WBA. Кстати, по количествам нокаутов Тайсон остался позади Кличко: рейтинг нокаутеров.

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